El futbol es un deporte que despierta muchas emociones en los aficionados y sobre todo en las personas que tienen el talento para llegar a ser futbolistas profesionales, en donde este exjugador de Chivas terminó saliendo de la institución rojiblanca por golpear al que era su entrenador, Ricardo Ferretti.

El Tuca siempre ha sido un personaje de temperamento explosivo, por lo que no es del agrado de muchas personas; sin embargo, hay una anécdota de un futbolista que no estaba de acuerdo con las decisiones técnicas del brasileño, por lo que lo golpeaba en cada oportunidad que tenía, decisión que ocasionó su salida del redil.

Guillermo Hernández fue un elemento que formó parte del plantel campeón en el Verano de 1997; sin embargo, el Campeoncito perdió la titularidad por una lesión y el alza de nivel que presentaron Claudio Suárez y Joel Sánchez, por lo que cada vez que los jugadores celebraban un gol con Ferretti, se metía a la bolita y le propinaba algunos golpes al estratega.

“Me equivoco por los egos. Sentía que merecía jugar, entonces me recuperé y quería jugar, pero el equipo volaba, lo estaba haciendo muy bien. Entraba a cerrar partidos, en línea de tres, siempre me metió.

“Siempre los egos del futbol y del jugador, en mi persona, llegó un momento en que cuando celebraban con el Tuca, yo saltaba en las bolitas y le pegaba al Tuca. Rodilla en la espalda, por el ego.

“Hasta que un día, gestionó muy bien el Tuca. Íbamos a jugar contra Puebla y dice: ‘vamos a ver un video diferente’ (…) Manda al Terry a grabarnos y sale un gol, en la toma en los que estábamos calentando y se ve. Lo gestionó muy bien: ‘yo sentía que me pegaban, cabrones’.

“No me dijo nada, pero acabando el año me dio la mano y me dijo: ‘puedes ser titular en otro equipo’ y me fui“, recordó el exjugador en el Podcast de Chema Garrido.

¿Qué pasó con el Campeoncito Hernández después de salir de Chivas?

El histórico exjugador del Guadalajara pasó de probar las mieles del éxito a la amargura del fracaso, ya que tras su salida del redil pasó al Veracruz, escuadra con la que descendió en la Liga MX.