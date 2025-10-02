La rivalidad entre Chivas y Pumas vivió su momento más picante a comienzos de la década de los años dos mil, debido a aquella Final que protagonizaron en el Clausura 2004 en donde la escuadra auriazul se proclamó campeón tras una terrible falla de Rafael Medina en la tanda de penaltis.

El exjugador surgido de la cantera del Guadalajara vivió una carrera estigmatizada por aquella jugada frente a los felinos, por lo que vivió momentos complicados en aspectos personales, ya que ha mencionado en múltiples ocasiones que cayó en depresión por dicha equivocación.

Hoy, 21 años después, Rafael Medina reapareció y demostró su confianza en que el Rebaño podrá doblegar a los universitarios en el duelo de la jornada 12 del Apertura 2025 para ganar más confianza de cara al cierre del torneo.

“Creo que va a estar bueno, parejo como siempre. Esperemos que Chivas siga con una buena racha, que saque un buen resultado y eso los catapulte después para mejorar en la tabla, porque estar ahí abajo no es tan bueno. Esperemos que eso les pueda ayudar a apretar y que les dé confianza para el cierre del torneo.

“Veo mejor a Chivas, pero sabemos que estos partidos se han vuelto de mucho morbo, de mucho pelear. Va a ser parejo y espero que Chivas demuestre lo que ha sido en algunos partidos, que se vea reflejado y que saque un buen resultado”, declaró el exjugador al programa La de Ocho.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.