Armando González continúa dando pasos firmes rumbo a la consolidación como futbolista profesional y sobre todo como delantero titular de Chivas, por lo que el canterano rojiblanco aún no satisface su sed de gloria, por lo que lanzó unas declaraciones que demostraron su mentalidad en este Apertura 2025.

La Hormiga es uno de los mejores romperredes mexicanos en el torneo con cinco dianas hasta el momento y por ende el atacante estelar del Guadalajara; sin embargo, el juvenil no está satisfecho y desea seguir aprendiendo de Gabriel Milito para seguir mejorando.

“La verdad el profe siempre está muy abierto para nosotros cuando lo necesitamos. Siempre está al pendiente de hacernos correcciones para hacernos mejorar y eso se agradece mucho, siempre quiere sacar lo mejor de ti. Ya sea que estemos en video y te pregunta cualquier cosa para que estés atento. Me pone muy contento porque sé que me va a exigir y me va a ayudar a crecer y mejorar. Me ha dicho que tengo mucho margen de mejora y quiero llegar a hacer grandes cosas y sé que con profesores así, puedo crecer mucho.

“Contento y orgulloso del trabajo que he hecho. No estoy conforme, sé que todavía mucho margen de mejora y trabajo para seguir creciendo. Estoy contento, pero no estoy conforme. Quiero hacer más, quiero más y voy a luchar para más“, declaró el delantero en entrevista para TV Azteca.

El objetivo de Chivas en el Apertura 2025

“Lo tenemos claro, tenemos que entrar a esa Fase Final y de ahí luchar hasta quedar campeones. Tenemos un objetivo y es entrar en esa fase. No vamos a parar, podemos quedar en sexto o quinto, todavía hay posibilidades, tenemos que entrar en esa lucha.

“Era frustrante porque sabíamos que estaba todo lo que dependía de nosotros para ganar. Había veces que no salía así, pero teníamos esa calma de que debíamos seguir por ese camino. Hoy llevamos dos partidos ganados y tenemos que seguir por ese rumbo de victorias para lo que queda del torneo”, concluyó el delantero.