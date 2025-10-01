Una de las inquietudes más grandes que tiene la afición de Chivas radica en saber si se concretará el cambio de marca que confeccione los uniformes rojiblancos de cara al próximo Apertura 2026, en donde el rumor de que Nike estaría cerca de cerrar el acuerdo sigue cobrando fuerza.

Sin embargo, el cambio de patrocinador no solamente traería consigo cambios en los diseños de las camisetas del Guadalajara, sino que también podría implicar grandes beneficios deportivos como la contratación de jugadores top de México.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, explicó que la llegada de un nuevo patrocinador de estas magnitudes suele ocasionar movimientos en los mercados de fichajes, en donde indicó que la llegada de Nike podría implicar la llegada de un bombazo al conjunto tapatío, aunque dicha versión es mera especulación hasta el día de hoy.

“Se espera que el próximo año sea el que vista al Guadalajara. Esto sería para el verano del próximo año (…) Sí habría que ir pensando en esa bomba con la que Nike quisiera llegar al equipo de Chivas, querrán tirar la casa por la ventana.

“Por lo general, cuando se hacen este tipo de acuerdos mucho tienen que ver con jugadores que esa propia marca patrocina (…) Dejo dos claros ejemplos de esta situación: Oribe Peralta, que terminó por ser un mal fichaje, pero llegó con un nombre, una trayectoria y reconocimiento. ¿Quién lo patrocinaba? Puma. ¿Quién vestía a Chivas? Puma. Javier Hernández, ¿quién lo patrocinaba? Puma. ¿Quién vestía a Chivas? Puma”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo termina el contrato con Puma?

El acuerdo con Puma llegaría a su fin el próximo verano, por lo que aún le restaría sacar una playera especial de cara al Clausura 2026, por lo que en caso de que la empresa alemana no muestre una oferta superior a la marca de la palomita, el chiverío apuntaría a cambiar de patrocinador en verano.

¿Quiénes son algunos futbolistas mexicanos patrocinados por Nike?

Algunos de los futbolistas más famosos que tienen una alianza comercial con la marca de la palomita son Hirving Lozano, Obed Vargas y Raúl Jiménez; sin embargo, el más viable sería el primero debido a su edad y que actualmente ya está en la MLS.