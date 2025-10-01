Las lesiones han sido un dolor de cabeza dentro de Chivas a lo largo del Apertura 2025; sin embargo, esa problemática poco a poco está quedando atrás, por lo que los jugadores lastimados se están recuperando poco a poco, en donde Roberto Alvarado dio una importante noticia en la práctica de este miércoles en Verde Valle.

Después del aparatoso esguince que sufrió el Piojo durante el compromiso contra América, el futbolista del Guadalajara ha estado entre algodones para poder recuperarse cuanto antes, por lo que por fin habría reaparecido y entrenado con balón.

La información la compartió el reportero de ESPN, Jesús Bernal, quien aseguró que Roberto Alvarado está descartado para jugar contra los Pumas este fin de semana, aunque es evidente que su reaparición con el chiverío está cada vez más cerca.

“Hoy Roberto Alvarado estuvo trabajando con balón, pero lo hizo por separado. Descártenlo para el partido contra Pumas y es muy poco probable que pueda llegar a la convocatoria de la Selección Mexicana.

“Estuvo entrenando por separado, ya comenzando a tocar la pelota, recuperándose del esguince que sufrió contra el América, pero no va a estar en condiciones de jugar el próximo partido”, confirmó el comunicador en un enlace para Futbol Picante.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.