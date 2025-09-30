Una de las decisiones más polémicas que ha realizado la nueva directiva de Chivas desde la salida de los españoles ha sido la de desprenderse del canterano Diego Ochoa para mandarlo al FC Juárez como movimiento para poder recuperar a Diego Campillo.

En este verano, los altos mandos del Guadalajara tuvieron que entregar la carta del juvenil defensor que hoy está brillando en la Selección Mexicana Sub 20 para destrabar las negociaciones por el zaguero que se convirtió en refuerzo, aunque se habrían protegido colocándole una cláusula de recompra.

Es por eso que el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que si los Bravos hacen válida la opción de compra, Amaury Vergara tendría que pagar cerca de 3 millones de dólares si quieren que el ‘Bebo’ regrese al redil.

“De nueva cuenta han pensado en esta situación de la cláusula de recompra, evitando que ocurra algo similar a lo que sucedió con Diego Campillo. Si algún club presenta una oferta por Diego Ochoa, Chivas tiene derecho a saber y entonces poner un peso más y así el Guadalajara recompraría al futbolista.

“El precio ya está tazado y el equipo de Bravos se vea forzado a vender. La cifra ronda de los 3 millones de dólares de la recompra”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo le ha ido a Diego Ochoa en FC Juárez?

El juvenil defensor ha tenido un semestre complicado en su primer semestre en el conjunto de los Bravos, ya que solamente ha participado en cuatro partidos en todo el Apertura 2025, sumando solamente 186 minutos en el torneo.