La incertidumbre ha llegado a su fin y en Chivas hay buenas noticias en torno a la lesión que sufrió Bryan González el fin de semana pasado durante el partido entre rojiblancos y el Puebla, por lo que tendría grandes posibilidades de jugar el domingo contra Pumas.

Durante el duelo del sábado pasado, el Cotorro no pudo concluir el partido debido a una dolencia en el tobillo sufrido por las malas condiciones de la cancha del Estadio Cuauhtémoc por la intensa lluvia que azotó la ciudad poblana, por lo que las alarmas se encendieron.

Sin embargo, este martes los jugadores rojiblancos regresaron a la actividad tras unos días libres, en donde el propio club compartió una fotografía del carrilero por izquierda caminando con normalidad, lo que le dio calma a los aficionados, aunque minutos después fue borrada y subida de manera distinta, evitando mostrar sus tobillos.

Sin embargo, el panorama se volvió mucho más alentador tras un reporte que compartió el reportero de TUDN, Érick López, quien aseguró que la lesión no fue de gravedad y solo se le dosificarán las cargas durante la semana para que pueda estar a punto para el fin de semana contra Pumas.

“Excelentes noticias para el Guadalajara. La alarmas se encendieron el fin de semana cuando Bryan González tuvo que salir del partido contra Puebla por una molestia en el tobillo. Este martes el equipo está entrenando por la tarde y más allá de las molestias, todo indica que solo se le va a dosificar, pero podrá ser contemplado para el partido contra Pumas el fin de semana.

“Será cuestión de ver esta evolución que tiene en los próximos días, pero Bryan González está listo para trabajar y podría ser contemplado el fin de semana (…) Fue un susto, no hay lesión”, explicó el comunicador en su cuenta de X.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El Guadalajara disputará dos partidos consecutivos fuera del Estadio Akron, por lo que tras el duelo contra el Puebla, el chiverío regresará a la actividad hasta el domingo 5 de octubre cuando los rojiblancos se enfrenten a los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.