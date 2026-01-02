Una de las preocupaciones más grandes que tienen los aficionados e inclusive el cuerpo técnico de Chivas radica en el estado físico de Armando González de cara al debut en el Clausura 2026, por lo que el propio Gabriel Milito lo cuidó en el partido amistoso contra Irapuato.

Ahora, el Guadalajara tiene en puerta dos duelos amistosos en los que deberá emplear a todo su plantel para encarar ese par de compromisos en menos de 24 horas de diferencia, por lo que titulares y suplentes del Rebaño tendrían garantizada su participación.

Sin embargo, el comunicador Alejandro Ramírez, reveló que la Hormiga ya habría manifestado su deseo de tener actividad este fin de semana después de varios días trabajando con normalidad con el resto del plantel rojiblanco, aunque se desconoce si Milito lo utilizará o lo guardará para el arranque del torneo.

“Armando González tiene deseos de jugar, de ver minutos. No sé si de arranque, pero ya quiere ser considerado como un elemento elegible. Va muy muy bien, ha estado trabajando. En las imágenes que sube la gente de Chivas se observa haciendo trabajo físico, al frente del pelotón en algunas imágenes. Hay que ver qué determinación toma el cuerpo técnico.

“Armando González después de una buena pretemporada (…) Ha venido trabajando muy bien. Son molestias que hay que ponerles mucha atención, mucho cuidado. Han tenido todas las precauciones para que no tenga ningún tipo de complicación“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Atlas por la Copa Pacífica?

El choque entre rojiblancos y rojinegros se llevará a cabo este sábado 3 de enero en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 20:45 horas, tiempo del centro de México.