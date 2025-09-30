El choque entre Chivas y Puebla estuvo lleno de anécdotas, sobre todo por la intensa lluvia que azotó el Estadio Cuauhtémoc y que terminó reprogramando el compromiso para el sábado; sin embargo, diversas versiones señalaron a TV Azteca de ser el responsable de insistir en jugarlo el viernes en la noche pese a las pésimas condiciones de la cancha.

Después de la tormenta que golpeó la ciudad de Puebla y que dejó la cancha imposibilitada para albergar el partido contra el Rebaño, el cuerpo arbitral decidió suspender el partido hasta el día siguiente, en donde hubo mejores condiciones para llevar a cabo dicho enfrentamiento.

Sin embargo, el reportero de TV Azteca, David Medrano, aseguró que la Liga MX jamás consultó a la televisora sobre la posibilidad de jugarlo ese mismo viernes, además de que esa decisión obligó a armar un nuevo equipo para la transmisión del partido de Toluca del sábado.

“Ni siquiera se consultó a la televisora. De hecho, a la televisora le favoreció porque hay un momento cuando sueltan la película que es muy difícil cortarla, si el partido se hubiera jugado a las 11, nos hubiera metido en un pedo como televisora con las altas esferas, con máster, hubiera sido muy problemático.

“Puedo decir que a la empresa le generó un serio problema porque esa misma unidad tenía que viajar a Toluca el siguiente día, era la que iba a generar el partido y a las 3 de la mañana localizando camarógrafos, switcher, armando una unidad en Azteca para que a las 10 de la mañana se fuera a Toluca para montar”, reveló el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Por qué se culpó a TV Azteca?

Algunas versiones que han circulado han indicado que la televisora insistió en que el partido se jugara el mismo viernes en la noche, por lo que inclusive se mandó a los futbolistas de La Franja a iniciar su calentamiento como medida de presión; sin embargo, la directiva del Guadalajara no aceptó las condiciones y presionó hasta que se reprogramó para el sábado a las 17 horas.