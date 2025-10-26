Luis Rey fue el protagonista del Puebla en el empate ante Bravos de Juárez el viernes pasado dentro de la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, gracias a los dos goles que hizo en dicho partido pesar de ser defensa, de manera que algunos aficionados de Chivas se preguntan si puede regresar.

La respuesta es sí, debido a que el futbolista de 23 años de edad se marchó a la ‘Franja’ a préstamo por un año sin opción a compra, por lo que estará de vuelta en Verde Valle en verano de 2026 de cara al Torneo Apertura.

Y es que con la llegada de Gabriel Milito, Luis Rey no tuvo cabidad en el Club Deportivo Guadalajara, así que la dirigencia determinó prestarlo al Puebla para agarrar experiencia en Primera División, aunque muchos hinchas ‘Rojiblancos’ reprobaron esta decisión.

¿Cómo le ha ido a Luis Rey en el Torneo Apertura 2025?

Cabe mencionar que ha sido uno de los jugadores del Puebla que más minutos ha visto en el Torneo Apertura 2025, con 634, divididos en nueve compromisos, ocho de ellos como titular, con dos tantos a su cuenta personal, los que le hizo a Bravos de Juárez, para tener más que Alan Pulido y Javier ‘Chicharito’ Hernández.