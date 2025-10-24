El partido de Bravos de Juárez ante Puebla sorprendió a todos, pues los dos equipos nos regalaron 90 minutos interesantes, donde uno de los grandes protagonistas fue Luis Rey, debido a que se lució con un doblete, siendo el primer tanto un golazo al minuto 45 y el segundo al 90′ para poner el marcador 4-4.

Estos dos tantos son los primeros del defensor mexicano en el Torneo Apertura 2025, pero suficientes para tener más que los atacantes del Club Deportivo Guadalajara: Alan Pulido y Javier ‘Chicharito’ Hernández, pues no se han hecho presentes en la portería rival en este semestre.

De acuerdo con Jesús Bernal, reportero de ESPN, ambos elementos podrían encabezar la lista de bajas de nuestras Chivas de cara al Torneo Clausura 2026, debido a que no son del agrado de Gabriel Milito por su bajo rendimiento futbolístico, así que estarían viviendo sus últimos meses como ‘Rojiblancos’.

En cambio, Luis Rey estaría de vuelta en Verde Valle en verano próximo, cuando termine su préstamo con el Puebla, quien se lo llevó en junio pasado a préstamo por un año sin opción a compra.

Los halagos de la afición de Chivas a Luis Rey tras su doblete ante Bravos de Juárez

“El ‘Tiba’ Sepúlveda en su vida podría definir así, gran gol y doblete de Luis Rey vs Juárez”, “Adiós, ‘Tiba’ Sepúlveda, Luis Olivas y Raúl Martínez. Luis Rey debe de volver a Chivas sin duda alguna. Qué jugadorazo es. “Luis Rey ni siquiera debió irse en primer lugar. Lo dije desde que sacaron su “préstamo”. Era un error soltar a un defensa central como él”.