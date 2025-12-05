El fichaje de Brian Gutiérrez puede representar para Chivas un salto de calidad al tratarse de un tipo de futbolista que hoy por hoy no abunda en la plantilla: un mediocampista ofensivo capaz de amenazar la frontal, recibir entre líneas, conducir hacia adelante y, además, aportar su cuota de finalización en posesiones altas.

Su mapa de calor y sus métricas describen al futbolista mexicoamericano como un jugador que vive entre carriles interiores, recibiendo tanto en 3/4 como cerca de la base, con una tendencia clara a activar conducciones progresivas y creatividad en último tercio. En su última temporada con el Chicago Fire, aportó 10 goles y 4 asistencias en 32 partidos disputados, números que ilusionan al Rebaño Sagrado.

Si bien suele ser etiquetado como mediapunta, su juego no nace exclusivamente en la zona clásica del “10”. Brian Gutiérrez rinde mejor cuando llega a ese sector que cuando parte directamente ahí, especialmente porque en espacios cortos puede sufrir en la recepción orientada y en giros al recibir a la espalda del doble pivote rival. Cuando baja unos metros incrementa su claridad, su conducción y su capacidad para conectar desde la base.

Comparativa de Brian Gutiérrez con los mediocampistas internos de la MLS en la temporada 2025 (Libro de Pases)

Una parte muy valiosa para Milito es su versatilidad táctica. Gutiérrez puede funcionar como mediapunta, interior creativo, extremo que ataca en diagonal e incluso como apoyo en segunda altura para organizar desde atrás. Ese abanico le permitiría al entrenador replicar un rol que ya le otorgó a Efraín Álvarez, jugando entre líneas y cayendo a banda. El mexicoamericano tiene conducción, buena técnica, sensibilidad para filtrar pases y capacidad para sumar cifras, pero además se adapta a diferentes alturas del campo.

Mapa de calor de Brian Gutiérrez en la temporada 2025 (Sofascore)

En fases ofensivas, Brian Gutiérrez puede darle a Chivas algo que hoy no tiene en abundancia: agresividad en la frontal. El radar ofensivo lo muestra por encima de la media de los interiores de la MLS en tiros al arco, regates exitosos, acciones de ataque e incluso aparición en el área. Cuando parte desde banda, su diagonal es profunda y su golpeo puede ser diferencial. En estructuras donde Milito proyecta a sus carrileros para fijar por fuera, Brian puede ser el receptor perfecto entre líneas para acelerar el ataque o conectar de cara con el punta.

¿Cómo encaja Brian Gutiérrez sin balón?

Defensivamente, su impacto es mixto. Tiene un ritmo alto para presionar, recupera en campo rival y ofrece mucha actividad hacia adelante. Ahí encajaría sin problema en la presión intensa de Milito. Sin embargo, cuando el equipo debe defender en propio campo y él queda como interior más bajo, aparecen dudas: algunos gestos defensivos fallan, no siempre temporiza bien y puede ser superado en duelos. Su perfil sugiere más utilidad para defender hacia adelante que para sostener en bloque bajo.

La polifuncionalidad de Brian Gutiérrez en las Chivas de Milito

En síntesis: Brian Gutiérrez podría darle a Chivas tres perfiles en un solo jugador. Como enganche clásico para amenazar la frontal; como interior creativo que organiza desde zonas medias; o como extremo-interior que rompe hacia adentro. Puede elevar la circulación, mejorar la progresión, activar combinaciones en el sector fuerte del equipo y ofrecer conducción en los metros donde Chivas más suele estancarse. Si Milito logra ubicarlo en alturas donde reciba con campo por delante, su impacto puede ser inmediato y diferencial.