Chivas no tiene ni una semana de haber quedado eliminado del Apertura 2025 y ya tiene a su segundo refuerzo prácticamente cerrado: Brian Gutiérrez. El extremo del Chicago Fire rechazó propuestas del Monterrey, del América y de otros clubes de la Liga MX para vestirse de Rojiblanco a partir del próximo torneo, una decisión que refleja un cambio profundo en la percepción que hoy tienen los futbolistas sobre el proyecto del Guadalajara.

Este giro en la actitud de los jugadores no es casualidad. Ya había sorprendido durante el mercado de verano con la llegada de Richard Ledezma, quien también declinó ofertas más atractivas en lo económico para fichar con Chivas. Y es que, durante muchos años, aun cuando el Rebaño ofrecía condiciones similares o incluso superiores, los futbolistas solían preferir otros destinos. Ahora, la historia empieza a cambiar.

Brian Gutiérrez será refuerzo de Chivas.

La clave está en el proyecto deportivo encabezado por Alejandro Manzo, Javier Mier y Gabriel Milito. Los jugadores que vienen a Chivas ya no lo hacen únicamente por el salario, sino porque ven un proyecto sólido, competitivo y con posibilidades reales de pelear títulos. El ejemplo más claro fue el Apertura 2025, torneo en el que el Guadalajara mostró uno de los mejores funcionamientos de toda la Liga MX, consolidando así la credibilidad del proyecto.

Además, los futbolistas suelen buscar retos de alto nivel y equipos que les permitan competir por campeonatos, no solo por crecimiento personal, sino también para mantenerse en el radar de sus Selecciones Nacionales. Hoy, gracias al trabajo de la directiva y del cuerpo técnico, Chivas vuelve a ser una plataforma atractiva para quienes quieren triunfar en México y aspirar a jugar torneos internacionales.

Ya hay dos refuerzos para Chivas, pero falta al menos uno en defensa

A los fichajes ya prácticamente cerrados de Ángel Sepúlveda y Brian Rodríguez se suma otro movimiento que demuestra lo atractivo que se ha vuelto el proyecto: Víctor Guzmán, defensa del Monterrey, sería una de las opciones para llegar al Rebaño tras perder protagonismo con los Rayados. Su estilo encaja perfectamente con lo que busca Milito y representaría otro salto de calidad para la plantilla.