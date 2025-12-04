Con la eliminación en el Apertura 2025, Chivas ha entrado de lleno en su periodo de altas y bajas. Y entre los primeros movimientos destacan las salidas de Javier Hernández y Alan Pulido, dos delanteros que tuvieron muy pocos minutos este semestre, cuyos contratos ya concluyeron y que, además, eran de los futbolistas mejor pagados de toda la institución.

De acuerdo con información de ESPN, Javier Hernández percibía cerca de 4 millones de dólares al año, cifra que lo colocaba entre los jugadores mejor remunerados de la Liga MX. Por su parte, Alan Pulido, aunque regresó aceptando un salario menor al que tenía en el Sporting Kansas City, igualmente ganaba 1.8 millones de dólares anuales, un sueldo bastante elevado dentro del futbol mexicano.

Chicharito Hernández solo anotó cuatro goles en su nueva etapa.

Para dimensionar estas cifras, el propio medio señala que los sueldos combinados de Chicharito y Pulido equivalen a casi la mitad de la nómina completa de Pumas. Esto evidencia el enorme gasto que representaban para el Guadalajara, dinero que ahora podrá utilizarse para mejor premiar a los jugadores que sí han rendido o para atraer fichajes importantes rumbo al Clausura 2026.

Justamente, se confirmó que Armando González renovó su contrato por cinco años, movimiento que inevitablemente incluyó un aumento salarial por su rol protagónico y su enorme proyección. Además, refuerzos como Ángel Sepúlveda y Briant Gutiérrez (si se concreta su llegada) seguramente solicitarán sueldos competitivos para vestir la camiseta rojiblanca.

Chivas está esperando para anunciar las altas y bajas para el Clausura 2026

En los próximos días se esperarán anuncios oficiales sobre todas las altas y bajas del plantel. Además de Hernández y Pulido, se prevé la salida de Gilberto Sepúlveda. En cuanto a incorporaciones, aunque ya existe un acuerdo de palabra por Ángel Sepúlveda, se esperará a que Cruz Azul concluya su actividad en el año para formalizarlo, junto con el anuncio del regreso de Ricardo Marín al Rebaño.