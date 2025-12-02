Javier Hernández estuvo en el ojo del huracán tras fallar el penal que pudo significar el triunfo de Chivas y su pase a las semifinales del Apertura 2025. La falla provocó una avalancha de críticas de aficionados, exfutbolistas y hasta figuras históricas del club. Entre ellas destacó un mensaje que generó enorme polémica y que incluso tuvo que ser borrado minutos después.

La autora del mensaje fue Rubí Soto, exjugadora rojiblanca y una de las máximas goleadoras en la historia del Club. Momentos después del error de Chicharito, escribió en su cuenta de Twitter: “pinche abuelo”, acompañado de varios emojis de enojo. Aunque borró la publicación poco después, más de 20 mil personas alcanzaron a verla.

El incidente también recordó que, hace algunos meses, Hernández generó controversia por mensajes considerados machistas en sus redes sociales, donde afirmó que las mujeres deben dedicarse al hogar y ser lideradas por los hombres. Dichas declaraciones molestaron al plantel femenil de Chivas y a figuras internacionales como Alexia Putellas, quien expresó públicamente su desacuerdo durante una visita a México.

El mensaje de Soto fue solo uno de los miles de comentarios negativos que recibió Hernández tras la falla, especialmente porque se trataba del penal que definía el pase a semifinales. Aunque Gabriel Milito aseguró que él ordenó que Chicharito cobrara el penal, muchos consideran que el tiro debió ejecutarlo un especialista como Luis Romo o Erick Gutiérrez, y no un jugador que llega falto de ritmo.

El penal de Javier Hernández sería su última jugada con el Guadalajara

Todo esto ocurre mientras crece la sensación de que este habría sido el último partido de Javier Hernández con Chivas. Su rendimiento quedó lejos del alto sueldo que percibe y, aunque su liderazgo ha sido valorado, el club apunta a una renovación ofensiva. Con Armando González emergiendo como figura y la directiva buscando refuerzos para el Clausura 2026, el futuro del ‘14’ parece cada vez más incierto.