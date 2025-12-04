Las Chivas de Guadalajara cerraron el Apertura 2025 con buenas sensaciones pese a la eliminación en cuartos de final, mostrando un crecimiento claro bajo el mando Gabriel Milito y dando paso inmediato al armado de la plantilla para el próximo semestre. Con la base del proyecto consolidada, la dirigencia ya se mueve en el mercado y uno de los nombres que tomó fuerza en los últimos días es el de Ángel Sepúlveda.

Lo que parecía ser un rumor más de mercado, finalmente estaría prácticamente definido entre clubes. A los reportes de avances en las negociaciones, se sumó la información del periodista Adrián Esparza, quien sigue la actualidad de Cruz Azul: en la transmisión de la semifinal contra Tigres, el reportero señaló que el acuerdo entre clubes sería por 3,5 millones de dólares, una cifra que le permite a la Máquina Cementera recuperar la inversión realizada cuando se le fichó desde Querétaro.

Esta información también fue confirmada por periodistas ligados a Chivas, como Rodrigo Camacho, aunque todas las partes aclaran que de momento no hay nada firmado y que el antecedente reciente entre ambos clubes invita a la cautela: el Rebaño y la Máquina han protagonizado varias fricciones, incluida la novela por Jesús Orozco Chiquete, que derivó en un intercambio por Luis Romo y una suma adicional para los tapatíos.

La cifra en cuestión generó cierto debate entre la afición rojiblanca: se trata de un atacante de 34 años al que se le ofrecería un contrato de tres temporadas, lo cual no es tan habitual. Por otro lado, también es cierto que el Cuate es uno de los goleadores mexicanos más consistentes de los últimos torneos, con experiencia y capacidad inmediata para competir en la Liga MX.

La renovación en el ataque de Chivas

La apuesta por Ángel Sepúlveda también responde a la renovación ofensiva que vive el club. Chicharito, Alan Pulido y Cade Cowell dejarán su lugar en el ataque, mientras que Ricardo Marín regresará tras su préstamo en Puebla. Teun Wilke seguiría, salvo que aparezca alguna oferta, aunque su participación con Milito fue reducida.