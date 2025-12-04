Mientras la directiva rojiblanca define los pasos a seguir tras la eliminación en cuartos de final ante Cruz Azul, el panorama de Alan Pulido parece cada vez más encaminado hacia una salida del Guadalajara. El delantero, que regresó este año con altas expectativas, no logró consolidarse bajo el mando de Gabriel Milito y quedó relegado en la rotación ofensiva, acumulando pocos minutos y sin el impacto que se esperaba de él.

En este contexto, una publicación reciente en sus redes sociales llamó la atención: Pulido compartió imágenes practicando golf, un deporte que, por lo mostrado, parece haberse convertido en uno de sus nuevos pasatiempos. Lejos del tono futbolístico habitual, el atacante se mostró relajado y sonriente, disfrutando de la actividad en plena pausa competitiva.

Lo curioso es que varios elementos del Rebaño aprovecharon esos días para agradecer a la afición por el apoyo durante el certamen, dejando mensajes posteriores a la eliminación ante la Máquina. Pulido, en cambio, no hizo referencia al desenlace del torneo en sus redes y únicamente publicó su jornada de golf, algo que contrasta con el tono general de sus compañeros.

Su situación dentro del club ha sido tema de conversación desde hace semanas. Las lesiones, la falta de ritmo y el buen presente de Armando González lo dejaron sin sitio en los planes de Milito, y la dirigencia ya no contempla renovar su contrato. Su segundo ciclo en Guadalajara, que había comenzado con ilusión y expectativa, terminó siendo un paso irregular y marcado por escasa continuidad.

¿Alan Pulido rumbo a Necaxa?

Con ese panorama, su destino apunta hacia otro rumbo en la Liga MX. Distintos reportes lo vinculan con Necaxa de cara al Clausura 2026, como el primer fichaje para la gestión de Martín Varini, aunque aún no hay nada confirmado. Incluso se especula con el que Rebaño podría hacerse cargo de una parte de su salario para que encuentre acomodo.