Ángel Sepúlveda es uno de los mejores delanteros que tiene el futbol mexicano desde hace varios años, ya que el delantero alcanzó su mejor versión futbolística desde que llegó a Cruz Azul, por lo que algunos aficionados celestes no están contentos por su inminente salida para portar la playera de Chivas.

El Cuate se ha convertido en un ídolo en la escuadra de La Máquina gracias a su efectividad frente a la portería rival, por lo que ante la falta de oportunidades con Nicolás Larcamón y el interés del Guadalajara de ficharlo, el delantero habría aceptado el regresar a la Perla de Occidente según han informado diversos insiders.

Sin embargo, algunos seguidores cementeros no quieren verlo salir para irse al Rebaño Sagrado y así se lo manifestó un aficionado a las afueras de La Noria, que trató de incomodar al futbolista asegurándole que no podrá ganar campeonatos con la escuadra rojiblanca.

“En Chivas no vas a ganar nada, Sepu”, le dijo un aficionado, a lo que el futbolista ignoró y siguió atendiendo al resto de los aficionados que rodearon su vehículo para darles autógrafos y fotografías.

¿Cuándo reportaría Ángel Sepúlveda con Chivas?

Aunque no se ha hecho oficial el fichaje, diversos reportes aseguran que el jugador quedaría en libertad hasta que concluya la participación de La Máquina en el semestre, actividad que podría extenderse hasta el 28 de diciembre en caso de que los celestes lleguen a la Final de la Liga MX.

¿Cuántos goles ha anotado Ángel Sepúlveda con Cruz Azul?

El Cuate llegó al conjunto celeste como refuerzo de cara al Apertura 2023, fecha desde la cual ha anotado 30 goles en Liga MX, además de 9 goles en Concachampions.