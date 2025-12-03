En Chivas ya comenzaron a dar vuelta de página tras la dura eliminación que se sufrió ante Cruz Azul por la Liguilla. Por este motivo la directiva ya se puso manos a la obra para cerrar altas y bajas para el Clausura 2026 y Cade Cowell no solo tiene definido su regreso a la MLS, sino que además revelan que sale a préstamo por un año.

No hay dudas de que el partido del estadounidense ante la Máquina fue verdaderamente bueno porque no solo anotó el 1-0 cuando Armando González causó baja por lesión, sino que dejó todo al momento de defender.

Tras su actuación contra Cruz Azul se comenzó a barajar la posibilidad de que Chivas decidiera que se quede. Es más, Fernando Cevallos dio a conocer que X en el cuerpo técnico analizaba la posibilidad de que se quede por su partido en Ciudad de México.

Cade Cowell será una de las bajas que tendrá Chivas para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, esta mañana José María Garrido dio a conocer en su canal de YouTube que el futbolista regresa a la MLS y se unirá a New York Red Bull. “Su salida está materializada. Es un hecho. Cade Cowell se irá del Guadalajara. Su fichaje con el conjunto de New York Red Bull. Hay una condición. Cowell se va prestado por un año con opción de compra”, reportó Chema en Futbol con Cerebro.

¿Por qué Cade Cowell decidió volver a la MLS?

Hay dos cuestiones que explican el inminente regreso de Cade Cowell a la Major Leagues Soccer. Uno de ellos tiene a que va a ser padre y quiere tener a su hijo en Estados Unidos. El otro es estrictamente deportivo, ya que en el Apertura 2025 jugó pocos minutos. Es más, José María Garrido reveló en su reporte que pretende disputar el Mundial 2026 y necesita jugar para aspirar a tener un lugar en la lista de Mauricio Pochettino.

Los números de Cade Cowell en Chivas