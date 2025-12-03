Chivas acaba de quedar eliminado de la Liguilla y rompió filas para volver a reencontrarse el próximo lunes 15 de diciembre para dar inicio a la pretemporada. En medio de este contexto, el mercado de pases ya se encuentra abierto y revelan que Gabriel Milito habría decidido que Gilberto Sepúlveda se quede en el Guadalajara porque quiere recuperar su mejor nivel.

Son varios los futbolistas del Rebaño Sagrado que se perfilan para salir del equipo en esta ventana de transferencia. La información que surge es que en el ataque Alan Pulido, Chicharito Hernández y Teun Wilke podrían ser utilizados como moneda de cambio por el regreso Ricardo Marín y el posible fichaje de Ángel Sepúlveda.

En la línea defensiva se habla mucho de la inminente salida de Gilberto Sepúlveda por la falta de minutos y la incomodidad que tenía por el estilo de juego que pretendía tener Gabriel Milito. Es más, Atlético de San Luis, Mazatlán y FC Juárez surgieron como posible destino para el defensa formado por Verde Valle.

Gilberto Sepúlveda se quedaría en Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto sale a la luz que el entrenador argentino quiere que el zaguero se quede porque confía que puede recuperar su nivel para el Clausura 2026. “A pesar de que Tiba Sepúlveda se había planteado salir de la institución en busca de más minutos, Milito confía en que puede recuperar su mejor versión y de momento la intención es que se quede por lo menos 6 meses más en Chivas…”, reveló Fernando Cevallos en X.

¿Por qué Gilberto Sepúlveda vio pocos minutos en Chivas en el Apertura 2025?

A lo largo de los últimos años Gilberto Sepúlveda era una pieza clave en Chivas, motivo por el que se le renovó su contrato hasta 2028. Sin embargo, con la llegada de Gabriel Milito perdió su lugar porque no tiene buen manejo del balón, a diferencia de Diego Campillo, Daniel Aguirre, Miguel Tapias y José Castillo. A su vez, fue responsable de varias derrotas, por lo que no podía ser titular.

Las estadísticas de Gilberto Sepúlveda en el Apertura 2025