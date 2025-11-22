Las Chivas de Guadalajara se enfrentarán a Cruz Azul en una eliminatoria de cuartos de final que promete ser apasionante. Dos de los equipos que mejor juegan en la Liga MX, sueñan con pelear hasta el final por la Liguilla del Apertura 2025, pero para eso deberán salir adelante en dos compromisos de intensidad máxima.

Cade Cowell tiene un pie fuera de Chivas

El futuro de Cade Cowell vuelve a quedar en duda, pues el atacante estadounidense analiza opciones fuera de Chivas ante el interés de cuatro equipos de la MLS: San José Earthquakes, Charlotte FC, Colorado y Nueva York Aunque el club aún no recibe ofertas concretas, el jugador ve con buenos ojos un cambio de aires para recuperar protagonismo, por lo que su continuidad está lejos de estar asegurada.

Chicharito Hernández ya busca equipo

Todo indica que Chicharito Hernández ya fue notificado de que no entra en los planes de Chivas para la próxima temporada, por lo que ya explora alternativas para continuar su carrera. El histórico goleador, que regresó al club entre una gran expectativa, apunta ahora a definir su futuro en las próximas semanas y analiza opciones tanto en México como en el extranjero, donde aún conserva mercado

Chivas frena la salida de Gilberto Sepúlveda

Pese al interés de varios clubes, Chivas ha decidido detener por ahora cualquier movimiento relacionado con la salida de Gilberto Sepúlveda. El defensa sigue siendo considerado una pieza importante en la estructura del equipo y la directiva evalúa si vale la pena desprenderse de él en este mercado. Por ahora, el “Tiba” permanecerá en el plantel mientras se analiza el escenario con mayor calma.