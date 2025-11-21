Uno de los futbolistas que más revuelo ha causado entre la afición de Chivas en los últimos años es sin duda Cade Cowell, quien rápidamente se ganó el cariño de los seguidores del Rebaño por su estilo de juego y buenos resultados; sin embargo, su futuro podría estar lejos del redil.

Desde hace varias semanas se ha especulado sobre la posibilidad de que el Vaquero pueda abandonar al Guadalajara debido a que su estilo de juego no es del agrado del entrenador Gabriel Milito, quien lo ha dejado fuera de las convocatorias desde hace varias semanas.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que el interés de parte de varios clubes de la MLS se ha incrementado en Cade Cowell en los días recientes, por lo que cuatro clubes ya se han puesto en contacto con la directiva del chiverío para preguntar por el extremo.

“Cade Cowell tiene gran mercado en la MLS. Han surgido los rumores de que está en posibilidad de salir del Guadalajara, hay alguna posibilidad, sobre todo porque no termina de encajar en el esquema del entrenador Gabriel Milito.

“En el Guadalajara no es que le estén buscando el acomodo ya, que lo anden ofreciendo o que ya quieran que se vaya, pero sí están abiertos a escuchar y saben que puede ser una buena moneda de cambio, alguien por el que se puede recuperar algo de dinero y reinvertirlo en otro refuerzo que le haga falta.

“Si existe una oferta, Guadalajara estará abierto a escucharla. Chivas ya está enterado del interés de parte de cuatro equipos de la MLS por los servicios de Cade Cowell. Ninguno ha presentado una oferta formal, pero son cuatro clubes que han expresado interés al preguntar cómo está la situación de Cade Cowell: San José Earthquakes, Charlotte FC, Colorado y Nueva York”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto le costó Cade Cowell a Chivas?

La directiva del Guadalajara consideró que el Vaquero sería un refuerzo de peso para el futuro de la institución, por lo que decidieron pagar cuatro millones de dólares por el 80 por ciento de la carta del mexico-estadounidense, en donde el equipo de San José Earthquakes se quedó con el 20 por ciento restante.