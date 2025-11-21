La mala suerte sigue acompañando a José Juan Macías en sus intentos de retomar su carrera futbolística en la Liga MX, ya que una nueva lesión de ligamento cruzado anterior ha aparecido en su camino, lo que ocasionó que Pumas decidiera no renovarle su contrato.

El canterano de Chivas venía teniendo grandes actuaciones con los universitarios, dejando gratas impresiones sobre su rendimiento; sin embargo, durante el duelo de la jornada 17 contra Cruz Azul sufrió una nueva lesión de ligamentos en una desafortunada jugada.

Sin embargo, ha surgido nueva información que explicaría que los deseos de JJ de operarse en Estados Unidos y rehabilitarse fuera de México eran exigencias que salían del presupuesto de los universitarios, quienes prefirieron dejarlo ir y no ofrecerle una oferta de renovación de contrato.

“Después de 13 días es que ya ha tomado la decisión de someterse a esa cirugía para la ruptura de ligamento cruzado. Hubo diferencias con la directiva y el jugador en torno al plan que quería José Juan Macías para su rehabilitación.

“Él quiere operarse en Estados Unidos, una cirugía que se puede llevar a cabo el próximo lunes y que además, quería hacer todo ese proceso de rehabilitación en el extranjero, algo que evidentemente y de acuerdo al presupuesto de Universidad Nacional, salía del alcance y es por eso que se tomó la decisión de echar para atrás el plan de renovación que tenían con JJ Macías”, explicó la comunicadora Adriana Maldonado en ESPN.

¿Cómo fueron las rehabilitaciones de José Juan Macías en el pasado?

Durante las dos lesiones de ligamento cruzado anterior que sufrió el delantero durante su paso por Chivas, ambas rehabilitaciones las hizo con el cuerpo médico del Guadalajara; sin embargo, tras su rescisión de contrato con Santos, se fue a España a rehabilitarse.