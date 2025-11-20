El esquema de Gabriel Milito en Chivas no solamente ha potenciado el nivel de varios futbolistas a lo largo de este Apertura 2025, sino que también ha habido jugadores que no han podido consolidarse, por lo que tendrían un pie fuera del club para el 2026, en donde se ha mencionado que Alan Mozo sería uno de ellos.

El defensor ha tenido un semestre complicado, no solamente por la lesión de rodilla que le impidió participar en varias semanas, sino también por la fuerte competencia que ha sostenido con Richy Ledezma, Roberto Alvarado y Miguel Gómez por el puesto como carrilero por derecha.

Es por eso que el comunicador Jesús Hernández ha revelado que la directiva de los Tigres ya se habría acercado a la gente del Guadalajara para hacerle algunos cuestionamientos sobre el comportamiento de Alan Mozo, aunque sin entrar en detalles contractuales.

“El caso de Alan Mozo. Más que preguntar Tigres cuánto gana, cuánto percibe o cuánto le queda de contrato, en Tigres la duda que tiene es si es Mozo-shore o si ya pasó esa etapa.

“Tienen esa inquietud de si ya es un jugador más comprometido y profesional. No es que lo pretenda Tigres, más bien preguntó temas de cómo es, si ya maduró”, aseguró el comunicador en su canal de YouTube.

Alan Mozo rechazó irse al León

Hay que recordar que La Fiera demostró interés en hacerse de los servicios del lateral del Guadalajara el semestre anterior, en donde avanzaron las charlas con la directiva rojiblanca; sin embargo, Alan Mozo se negó a cambiar de aires para tratar de ganarse un puesto dentro del chiverío.