Tigres es uno de los clubes más poderosos económicamente de toda la Liga MX, por lo que siempre está pujando fuerte para garantizar el tener una de las plantillas más destacadas de todo el futbol mexicano, por lo que podría abrirse una posibilidad para el lateral de Chivas, Alan Mozo en este mercado de fichajes.

Aunque han comenzado a sonar rumores que ponen al lateral del Guadalajara en el radar de los universitarios, en las horas recientes surgió una nueva noticia que podría abrirle la puerta a un nuevo club de cara al Clausura 2026.

Este sábado, el futbolista Javier Aquino confirmó que su ciclo en los felinos ha terminado, por lo que en la escuadra norteña estarían en búsqueda de un lateral por la derecha que pueda suplir al veterano surgido de la cantera de Cruz Azul.

Debido al poderío monetario de la escuadra de San Nicolás de los Garza, el sueldo de Mozo no sería un impedimento para poder avanzar en las negociaciones, ya que ha sido la principal complicación al momento de negociar por el rojiblanco.

Esta no sería la primera ocasión en que Alan Mozo es pretendido por los Tigres, ya que en el 2024 circuló un rumor que ponía al futbolista del chiverío en el radar de los regiomontanos, aunque los tapatíos no se interesaron en darle salida en aquel momento.

Alan Mozo rechazó al León hace seis meses

La directiva de los esmeraldas hicieron un esfuerzo para tratar de concretar el fichaje del zaguero rojiblanco, quien tiró las negociaciones que ya habían avanzado entre clubes debido a su deseo de permanecer en el Guadalajara, por lo que se negó a marcharse al Bajío.