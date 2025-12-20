La salida de Isaác Brizuela de la disciplina de Chivas era un secreto a voces debido a que se sabía con antelación que el extremo estaba viviendo la recta final de su contrato con el Rebaño; sin embargo, su partida ha ocasionado opiniones divididas entre los aficionados rojiblancos en redes sociales.

El futbolista brilló desde que fichó con el Guadalajara a finales del 2014, convirtiéndose en un referente del plantel hasta el último día en el que estuvo en el redil, motivo por el que su esposa, Karen Ulloa, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, demostrándole que se siente orgullosa pese al doloroso momento que viven.

“Querido “Cone Brizuela”. Hoy te escribo del lado que me toca y que a veces muchos no ven, con el corazón en la mano y con un nudo en la garganta atorado de tantos sentimientos que viven dentro de mi.

“He sido testigo de tu entrega, de tus silencios, de tus batallas internas y de todo lo que das sin que muchos lo vean, sé que no siempre es fácil cargar con expectativas, decisiones ajenas, finales que llegan sin aviso y caminos que siempre son inciertos. Pero también sé con absoluta certeza que tu valor no lo define un contrato, un partido o una camiseta. Te define el hombre que eres.

“Te admiro profundamente, no solo por el futbolista, sino por el esposo, papá y el ser humano que se levanta todos los días con responsabilidad, amor y carácter. Eres el héroe de nuestros hijos y para mí, mi lugar seguro. Eso no cambia con nada.

“Sí, esta etapa nos trae muchas despedidas, pausas y dudas, pero recuerda que no caminas solo. Estamos contigo, donde sea, como sea. Nuestra familia es el equipo más fuerte que existe. Y contigo como capitán siempre habrá rumbo.

“Gracias por luchar, por sentir, por no rendirte incluso cuando duele. Gracias por permitirte ser vulnerable y aún así seguir de pie. Yo creo en ti, hoy y siempre”, escribió la pareja del futbolista en su cuenta de Instagram.

¿Por qué el Conejo Brizuela es un jugador histórico de Chivas?

El Conejo llegó como refuerzo al Guadalajara en el 2014 con la misión de ayudar a salvarlo de los severos problemas porcentuales que tenía la escuadra rojiblanca, misión que logró.

Posteriormente, fue parte de la generación dorada que encabezó Matías Almeyda que entregó un título de Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions, por lo que es una leyenda viviente de la institución rojiblanca.