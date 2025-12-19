La directiva de Chivas que está siendo encabezada por Alejandro Manzo y Javier Mier tomó la decisión de hacer una limpieza profunda al interior del plantel del primer equipo, dejando fuera de la pretemporada rumbo al Clausura 2026 a varios futbolistas de renombre, decisión que podría traer consecuencias graves.

El Guadalajara sorprendió al anunciar que dejó fuera de la pretemporada a elementos como Alan Pulido, Érick Gutiérrez y Alan Mozo por mera decisión entre directiva y cuerpo técnico; sin embargo, dos de estos futbolistas no habrían tomado bien la postura de la institución.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, ventiló que los altos mandos rojiblancos han solicitado que accedan a bajarse un poco el sueldo para poder facilitar el encontrarles acomodo en otro equipo, propuesta que ha sido rechazada y que estaría comenzando a generar problemas en el interior del club.

“Hay dos casos que se pueden convertir en un novelón y se los estoy adelantando hoy, que estamos a 19 de diciembre. Dos en específico en el Guadalajara y que incluso hasta puede tener otro tipo de temas y controversias porque las partes no están muy de acuerdo.

“Ya hubo un ‘bájate un poco de sueldo para tratar de acomodarte’ (…) Y no hay una buena respuesta y esto no está gustando, entonces la cosa se está poniendo rígida de un lado. Del otro lado dicen: ‘no me muevo. Tengo contrato y que me lo paguen completito’.

“De esos dos casos puede que no jueguen y no cedan ante ciertas cosas y lo van a estirar lo más que puedan las dos partes, a ver cuál liga se rompe primero”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los dos jugadores que se niegan a bajarse el sueldo?

La realidad es que el comunicador no reveló los nombres de los dos futbolistas involucrados; sin embargo, debido a que se refiere a futbolistas con alto salario todo parece indicar que estaría refiriéndose a Érick Gutiérrez que superaría los 2 millones de dólares al año y a Alan Pulido, quien gana cerca de 1.8 millones de billetes verdes al año.