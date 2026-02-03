La novela entre Chivas y Alan Pulido está muy cerca de llegar al final después de varios meses de dimes y diretes en el que la directiva desea la salida del delantero, quien no quiere marcharse de Guadalajara ni perder ni un centavo de salario.

Después de múltiples intentos de la directiva rojiblanca de encontrarle acomodo al atacante en algún club de la Liga MX, los altos mandos del conjunto tapatío ya se darían por vencidos y apuntarían a mantener al delantero en la nómina, aunque evidentemente seguirá separado del plantel.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que tras la imposibilidad de mandarlo a otro club y de rechazar las ofertas de reducción de sueldo para encontrarle acomodo en otro club, en el chiverío lo mantendrían congelado todo el año que le resta de contrato, aunque ello implique el pagarle todo el dinero que el futbolista desea.

“Alan Pulido no podrá ser acomodado en ningún lugar porque nadie lo quiere. Por lo que gana y con la imposibilidad de negociar una rebaja salarial, no digo que imposible, pero es tremendamente complicado que pueda acomodarse en un equipo de México.

“La MLS se asoma como la última de las esperanzas y si no, hay un plan B definido. En el caso de Alan Pulido se ve difícil cualquier tipo de solución amigable. Si se aferra a quedarse, se quedará sin jugar un año, pero cobrando un año el salario completo“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hasta cuándo podría Chivas acomodar a Alan Pulido en la Liga MX?

Debido al alto salario que percibe Alan Pulido, ningún club habría lanzado alguna propuesta para poder llevárselo a sus filas para este Clausura 2026, en donde sería hasta el 9 de febrero el último día para poderlo transferir a otro club de la Liga MX.