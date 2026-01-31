Chivas está demostrando que es el mejor equipo de toda la Liga MX en esta primera etapa del Clausura 2026, en donde se mantienen como lideres generales con paso perfecto tras cuatro jornadas; sin embargo, hay un situación que ya merodea la mente de la directiva rojiblanca que encabeza Javier Mier.

El Director Deportivo del Guadalajara fue cuestionado sobre la regla que implementó el futbol mexicano sobre que los equipos que manden futbolistas a Selección Mexicana antes del término del torneo podrán utilizar hasta a 9 extranjeros en el campo, por lo que el dirigente rojiblanco fue contundente sobre su respuesta.

“Cuando hubo la plática con nosotros y obviamente con presidencia de este apoyo a Selección. México siempre va a contar con el apoyo de nosotros, porque queremos que le vaya bien al futbol mexicano. Que se tengan que llevar a los que se tengan que llevar, nosotros apoyaremos. Si individualmente andan bien por lo que hacemos como equipo y ellos brillan y van a la Copa del Mundo, ya nosotros sabremos o tendremos que ver como se soluciona esa parte.

“Lo de los 9 extranjeros ahí lo dejo mejor, nosotros nos enfocamos en lo que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Apoyar a la Selección, tener un proyecto que vaya semana a semana entregando resultados”, explicó el directivo del Rebaño en palabras para Órbita Deportiva.

¿Chivas buscará “refuerzos” mexicanos para la Liguilla?

Sobre la posibilidad de que los clubes que avancen a Liguilla puedan reforzarse con jugadores de clubes que ya hayan quedado eliminados, Javier Mier dejó en claro que en el chiverío no tienen certeza sobre qué harán en esa etapa del campeonato, aunque dejó en claro que la prioridad es impulsar al talento de fuerzas básicas.

“Tendríamos que analizarlo cuando esté ahí, porque si digo que no y sucede. Nosotros tenemos que ponerlo bien en la mesa. Parte del proyecto de lo que pretendemos de uno de nuestros pilares es la formación de nuestros jugadores, imagínate que le demos esa posibilidad a jugadores jóvenes que el cuerpo técnico vean que es tiempo de potenciarlos, estaríamos tapando a alguien.

“No quiero decir si sí o si no (ficharán refuerzos), dependiendo de cómo esté ese escenario y si suma, bienvenido. Si no, asumir la responsabilidad de la decisión que tomemos en ese momento”, concluyó Javier Mier.