El debut de Chivas en la Liguilla del Apertura 2025 frente a Cruz Azul está cada vez más cerca, por lo que el presidente del Rebaño, Amaury Vergara, apareció en el entrenamiento en Verde Valle, en donde aprovechó para mandar un poderoso mensaje a los jugadores y al propio Gabriel Milito.

El empresario acudió a ver la práctica de sus jugadores, en donde muchos aficionados esperaban en que fuera para motivarlos con algunos premios económicos; sin embargo, no fue así, según explicó el reportero de As México, César Huerta.

Dicho comunicador explicó que el propietario del Guadalajara se mostró contento con lo mostrado hasta ahora y expresándoles que también está ilusionado con el título, de cara a la serie contra Cruz Azul de la próxima semana.

“No fue a Verde Valle a prometerles dinero a cambio de ser campeones. El dinero que van a ganar cuando sean campeones, ya está establecido, hay un acuerdo interno que siempre ha existido.

“Esencialmente, el mensaje para el plantel y el cuerpo técnico es de respaldo, confianza y de ilusión. Fue a decirle que él también está entusiasmado con el futbol que el Guadalajara está brindando“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugarían los duelos entre Chivas y Cruz Azul?

A falta de que se definan las series de Play-In, todo apuntaría a que el Guadalajara contra Cruz Azul se dispute el jueves 27 en el Estadio Akron y la Vuelta el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.