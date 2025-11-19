Chivas continúa con su preparación de cara al compromiso de Cuartos de Final contra Cruz Azul, por lo que el entrenador Gabriel Milito mantiene las sesiones de trabajo con máxima intensidad para tratar de avanzar a Semifinales; sin embargo, este miércoles hubo una sorpresa en las instalaciones de Verde Valle.

Después de algunos días de ausencia en México por un viaje de Omnilife a Japón, el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, se dio cita en el club para saludar a la directiva y al propio entrenador rojiblanco, antes de observar el entrenamiento.

Hay que recordar que el empresario no suele estar recurrentemente en los entrenamientos, pero sí ha estado en la gran mayoría de los partidos, inclusive n el vestidor con los futbolistas, por lo que hay una excelente relación con el alto mando del chiverío.

La última ocasión en que se difundió en redes sociales la visita de Amaury a la práctica del Guadalajara fue a días del Clásico Nacional contra el América, en medio de los rumores que ponían a Milito fuera del club, dejando un mensaje claro de respaldo al argentino, quien posteriormente ganó dicho enfrentamiento.

Ahora, la escuadra rojiblanca seguirá entrenando con la máxima intensidad, para recibir el sábado de descanso y enfocarse el resto de los días a la vuelta a la actividad para tratar de darle la sorpresa a Cruz Azul en los Cuartos de Final.

CORTESÍA: CHIVAS

CORTESÍA: CHIVAS

CORTESÍA: CHIVAS

¿Cuándo se jugarían los duelos entre Chivas y Cruz Azul?

A falta de que se definan las series de Play-In, todo apuntaría a que el Guadalajara contra Cruz Azul se dispute el jueves 27 en el Estadio Akron y la Vuelta el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.