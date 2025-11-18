Gabriel Milito está preparado para debutar en la Liguilla del futbol mexicano en este Apertura 2025 en donde deberá enfrentarse a Cruz Azul; sin embargo, el entrenador argentino decidió rechazar un importante ofrecimiento que le hizo la directiva para este parón futbolístico.

Debido a que el Guadalajara logró calificar de manera directa a la Liguilla, el conjunto tapatío se verá obligado a detenerse durante cerca de 18 días, por lo que los miembros de la directiva le habrían planteado la posibilidad de conseguir uno o dos partidos amistosos antes de su presentación frente a La Máquina.

Sin embargo, el estratega sudamericano habría tomado la decisión de no disputar ningún partido de preparación, para darle tiempo a sus jugadores de descansar y otros para entrenar, en donde ha realizado prácticas a doble sesión, según reveló el reportero de As México, César Huerta.

“Ojo con esto, es decisión del profe Milito. La directiva, cuando llegó la Fecha FIFA que se cruza con Play-In, se sabía que Guadalajara tendría que pasar 18 días de pausa antes de volver a tener actividad.

“La directiva tenía esta primera intención de plantear hasta 2 amistosos. Estaba en total disposición el Tapatío (…) Y también estaba la posibilidad de los Leones Negros. Gabriel Milito decidió que no era necesario“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugarían los duelos entre Chivas y Cruz Azul?

A falta de que se definan las series de Play-In, todo apuntaría a que el Guadalajara contra Cruz Azul se dispute el jueves 27 en el Estadio Akron y la Vuelta el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.