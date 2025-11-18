La directiva de Chivas que está encabezada por Amaury Vergara estaría analizando todos los escenarios sobre altas y bajas en el plantel de cara al Clausura 2026, en donde se ha especulado que algunos elementos ya tendrían un pie fuera del club, aunque eso aún no estaría completamente definido.

Muchos futbolistas del Guadalajara han sido mencionados para abandonar al redil para el próximo año por diferentes circunstancias; sin embargo, dos de los que más llaman la atención son los juveniles Teun Wilke y Yael Padilla, quienes no se han ganado la confianza de Gabriel Milito, quedando al margen de las acciones recurrentemente durante todo este semestre.

Sin embargo, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que el plan de la directiva rojiblanca es enviar a estos jugadores a préstamo sin opción de compra a algún club para que continúen con su formación; sin embargo, es difícil que los clubes accedan a dicha petición.

“Hay una condición para que tanto Teun Wilke como Yael Padilla puedan salir del equipo de Chivas. Al ser jóvenes, no tener tantos minutos, la directiva está considerando prestarlos para el próximo torneo, pero la condición sería préstamo son opción a compra.

“¿Qué equipos pueden estar interesados en ese tipo de tratos? Se me ocurre Puebla y Querétaro, que raramente compran jugadores mexicanos, el resto no creo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto les queda de contrato con Chivas a Yael Padilla y Teun Wilke?

El pasado 14 de agosto, el Guadalajara anunció con bombo y platillo que habría logrado cerrar los acuerdos de renovación de contrato con cinco canteranos para alargar su vínculo en el redil, entre los que destacaban los propios Teun Wilke y Yael Padilla, quienes alargaron su convenio hasta el 2028, según fuentes extraoficiales.