La presencia de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana es motivo de una polémica constante desde hace varias décadas; sin embargo, la controversia acaba de ser reabierta por el legendario Adolfo Bautista, quien se lanzó contra el rendimiento de los foráneos en el Tricolor.

El Bofo cuestionó severamente el aporte que han tenido los naturalizados en el Tricolor, asegurando que no han colaborado en nada para potenciar al combinado nacional, por lo que pidió que no se acepten más extranjeros en la escuadra mexicana.

“Yo no sé porqué insisten en naturalizar a tanto extranjero. Mejor que le den oportunidad a los jóvenes. Que se ocupen y preocupen por formar buenas fuerzas básicas con la Sub 17 y Sub 20 y darles el proceso que corresponde para que en un futuro no estemos batallando como ahorita estamos batallando

“Cualquier jugador que viene es naturalizado y llega a la Selección y no da el ancho, no sirven para nada. Todos los que han estado, naturalizados, para mí ninguno ha destacado o ha hecho diferencia que un mexicano”, explicó al término de un evento en Guadalajara.

México, una selección plagada de naturalizados

Hay que recordar que en la plantilla del Tricolor se han sumado varios elementos de otras nacionalidades como Germán Berterame, Santiago Giménez, Julián Quiñones, por lo que podría sumarse Fidalgo en los próximos meses.