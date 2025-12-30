El Guadalajara se alista para llevar adelante su último entrenamiento para luego tomarse tres días de descanso por las fiesta de año nuevo. Chivas regresará a los trabajos recién el sábado para enfrentar a Atlas en la Copa Pacífica.

Por otro lado, el mercado de pases sigue abierto y la directiva rojiblanca busca encontrarle acomodo a varios jugadores. Es por este motivo que en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de baja de los cinco jugadores que no entran en planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026.

Teun Wilke

Teun Wilke cerca de jugar en Atlante. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores que parece que se encamina a salir en los próximos días es Teun Wilke, quien saldría a Atlante. Según lo informado por César Huerta el atacante saldría del equipo a préstamo con opción de compra. A su vez, el Rebaño Sagrado quiere una opción de recompra.

Alan Mozo

Alan Mozo buscaría volver a Pumas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los futbolistas que busca Chivas encontrar acomodo es Alan Mozo, quien se escuchó que podría llegar a América, Tigres y Pumas. Sin embargo, Medio Tiempo reportó que el defensa buscaría salir al conjunto Universitario, pero el alto salario es uno de los motivos por los que no se termina de mover del equipo.

Érick Gutiérrez

Guti podría llegar a la MLS. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolistas que Chivas está cerca de sacar del equipo era Érick Gutiérrez a Pachuca, pero el futbolista no quiere bajar las pretensiones de su salario. Por este motivo la agencia del mediocampista mueve cielo y tierra para acomodarlo en San Diego FC.

Alan Pulido

Alan Pulido quiere ganar el mismo salario que tiene en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Alan Pulido es uno de los futbolistas que Chivas quiere encontrarle acomodo si o si porque tiene un alto salario. Sin embargo, el atacante no quiere tener un salario menor al que hoy gana y César Huerta reveló que su representante no se mueve para encontrarle acomodo.

Eduardo García

Eduardo García cerca de llegar a Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

En el caso de Eduardo García la directiva de Chivas se encamina a encontrarle acomodo debido a que se perfila a jugar en Mazatlán. Ante la salida de su portero titular, Daniel Gutiérrez, el Dragón llegaría a préstamo para jugar seis meses en primera división.