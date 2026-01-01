Gabriel Milito llegó a la dirección técnica de Chivas como una incógnita y algunos expertos lo consideraron como una apuesta arriesgada por parte de la directiva rojiblanca; sin embargo, el entrenador argentino ha ido transformando poco a poco al Rebaño en un contendiente al título.

Uno de los especialistas que no confiaba en el sudamericano para tomar las riendas del Guadalajara fue la leyenda rojiblanca, Claudio Suárez, quien demostró su escepticismo sobre el trabajo del estratega del conjunto tapatío; sin embargo, ahora no tuvo inconveniente en admitir su equivocación en televisión nacional.

“Tiene una gran oportunidad, cerró muy bien el campeonato y en la Liguilla fue, a mi punto de vista, mejor que Cruz Azul. Terminó bien el equipo, con esa dinámica, aprovechando el buen momento de algunos jugadores.

“La verdad no le tenía tanta fe a Gabriel Milito y nos demostró que hizo un extraordinario trabajo. Es apuntalar dos o tres posiciones. Ese equipo dinámico es lo que los saca adelante”, explicó el legendario futbolista en Fox.

¿Cuál fue el balance de Gabriel Milito en su primer semestre con Chivas?

El entrenador argentino logró componer un pésimo arranque de torneo en cuanto a resultados, por lo que de los 19 partidos que dirigió, el sudamericano registró 9 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, registrando una efectividad del 52.63 por ciento.