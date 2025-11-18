Chivas aún mantiene viva su ilusión de conseguir el título número 13 en su historia este invierno gracias a que ya está instalado en la Liguilla del Apertura 2025; sin embargo, la directiva ya estaría trabajando en el armado del plantel de cara al próximo semestre.

Con el término de la fase regular de la Liga MX, un grupo de clubes ha quedado eliminado, por lo que con ello da comienzo el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, en donde algunos futbolistas han comenzado a buscar acomodo en otros equipos, en donde el que ya tendría su lugar asegurado en el Rebaño sería Ricardo Marín.

El ‘4K’ ya habría sido informado de que volverá al redil, por lo que está tratando de aprovechar al máximo el tiempo antes de volver a la escuadra tapatía, por lo que compartió algunas historias en donde estaría realizando trabajo de gimnasio antes de reportar con el chiverío para su segunda etapa.

Hay que recordar que el atacante participó con el Puebla durante todo el 2025, por lo que quedó eliminado el 8 de noviembre, por lo que sería más de un mes de vacaciones hasta que reporte el primer equipo de Guadalajara a su pretemporada, por lo que está trabajando en mantenerse en buena forma física.

Evidentemente aún no hay fecha de comienzo de pretemporada para los jugadores de Chivas, ya que eso dependerá de la fecha en la que terminen su participación, aunque es un hecho que el arranque del próximo torneo será el 9 de enero de 2026.

¿Cuáles otros refuerzos buscaría Chivas para el Clausura 2026?

La directiva del Guadalajara estaría buscando fortalecer al plantel con al menos tres elementos más, en donde se menciona que dos serían destinados a la defensa central y uno más para la delantera, además del propio Ricardo Marín debido a las inminentes salidas de Chicharito y Alan Pulido.