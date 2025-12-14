Chivas ya acumula ocho años desde la última ocasión que levantó un trofeo de campeón en la Liga MX, por lo que sus adversarios comienzan a acercarse peligrosamente a su récord de títulos, aunque evidentemente se mantienen muy lejos en cuanto a grandeza.

Sin embargo, la reciente Final que protagonizaron Toluca y Tigres ocasionó cambios en el orden del top 10 de clubes más ganadores de la Liga MX e inclusive de los campeonatos globales de los clubes mexicanos.

El Guadalajara se mantiene como el segundo club más ganador de la historia de México; sin embargo, es evidente de que el conjunto tapatío está urgido de recuperar la memoria ganadora y empezar a cosechar títulos para retomar la cima como el club más ganador de la historia.

Top 10 de clubes más ganadores del futbol mexicano

POS. CLUB TÍTULOS DE

LIGA MX TÍTULOS

TOTALES 1 Club América 16 41 2 Chivas de Guadalajara 12 26 3 Cruz Azul 9 26 4 Toluca 11 19 5 Tigres UANL 8 18 6 Club León 8 19 7 Pachuca 7 16 8 Pumas UNAM 7 14 9 Monterrey 5 14 10 Necaxa 3 12

¿Cómo se reparten los 26 títulos totales de Chivas en su historia?

Evidentemente, este conteo se hace exclusivamente desde la instauración de la época profesional que arrancó en 1943, en donde el Guadalajara se mantiene como uno de los clubes más ganadores de la historia, no solamente del torneo local, sino de todas las competencias oficiales con 26 cetros.