Chivas ya acumula ocho años desde la última ocasión que levantó un trofeo de campeón en la Liga MX, por lo que sus adversarios comienzan a acercarse peligrosamente a su récord de títulos, aunque evidentemente se mantienen muy lejos en cuanto a grandeza.

Sin embargo, la reciente Final que protagonizaron Toluca y Tigres ocasionó cambios en el orden del top 10 de clubes más ganadores de la Liga MX e inclusive de los campeonatos globales de los clubes mexicanos.

El Guadalajara se mantiene como el segundo club más ganador de la historia de México; sin embargo, es evidente de que el conjunto tapatío está urgido de recuperar la memoria ganadora y empezar a cosechar títulos para retomar la cima como el club más ganador de la historia.

Top 10 de clubes más ganadores del futbol mexicano

POS.CLUBTÍTULOS DE
LIGA MX		TÍTULOS
TOTALES
1Club América1641
2Chivas de Guadalajara1226
3Cruz Azul926
4Toluca1119
5Tigres UANL818
6Club León819
7Pachuca716
8Pumas UNAM714
9Monterrey514
10Necaxa312

¿Cómo se reparten los 26 títulos totales de Chivas en su historia?

Evidentemente, este conteo se hace exclusivamente desde la instauración de la época profesional que arrancó en 1943, en donde el Guadalajara se mantiene como uno de los clubes más ganadores de la historia, no solamente del torneo local, sino de todas las competencias oficiales con 26 cetros.
COMPETENCIATÍTULOS
Liga MX12
Copa MX4
Supercopa MX1
Campeón de Campeones7
Concachampions2