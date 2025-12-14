Los Diablos Rojos del Toluca son Bicampeones del futbol mexicano tras vencer en una dramática tanda de penales a los Tigres y con esto alcanzaron en títulos de Liga MX al Club Deportivo Guadalajara.
Tras lograr el campeonato del Torneo Apertura 2025, el equipo “Escarlata” llegó a 12 títulos de Liga MX, así que desafortunadamente igualó la marca de nuestras Chivas.
Cabe mencionar que el último trofeo de Liga MX que el Rebaño Sagrado consiguió fue en el 2017 cuando Matías Almeyda era el entrenador y lo hicieron ante Tigres en la cancha del Estadio Akron.
Los títulos del Toluca en la Liga MX
- 1966-67
- 1967-68
- 1974-75
- Verano 1998
- Verano 1999
- Verano 2000
- Apertura 2002
- Apertura 2005
- Apertura 2008
- Bicentenario 2010
- Clausura 2025
- Apertura 2025
¿Cúantos títulos de Liga MX tiene cada equipo y en qué lugar está Chivas?
- América: 16 títulos
- Chivas: 12 títulos
- Toluca: 12 títulos
- Cruz Azul: 9 títulos
- Tigres: 8 títulos
- León: 8 títulos
- Pachuca: 7 títulos
- Pumas: 7 títulos
- Monterrey: 5 títulos
- Necaxa: 3 títulos