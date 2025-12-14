El Club Deportivo Guadalajara no se tardó ni un minuto para felicitar a los Diablos Rojos del Toluca por su Bicampeonato y su título 12 de Liga MX tras vencer en penales a los Tigres en la cancha del Estadio Universitario.

“Enhorabuena a @TolucaFC por haber obtenido el título del Apertura 2025″, escribió Chivas en redes sociales.

Chivas felicitó al Toluca por su título 12 de Liga MX.

No obstante, esto no impidió que la afición “Rojiblanca” arremetiera contra la institución tras haber sido empatada en campeonatos por el conjunto “Escarlata”, quien se coronó gracias a Alexis Vega, para variar.

“Atlas, América, Toluca. No sabemos qué más necesita pasar para que por fin ustedes se pongan a hacer su trabajo y pongan a Guadalajara donde se merece”.

“Hace tiempo que suenan las alarmas en Verde Valle y no hacen nada, ni hablar, Toluca es un equipazo, felicidades al campeón”.

“Ya nos empataron papis o nos aplicamos o se nos despegarán igual que el América”.

Cabe mencionar que Chivas se quedó en el camino en este certamen luego de quedar fuera en los Cuartos de Final a manos de Cruz Azul y por consecuencia para el Torneo Clausura 2026 la exigencia para Gabriel Milito será mayor.

¿Cúantos títulos de LigacMX tiene cada equipo?