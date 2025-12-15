El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Alexis Vega, le dio a losDiablos Rojos del Toluca su primer Bicampeonato en la historia de los tornos cortos del futbol mexicano. La figura del equipo “Escarlata” se sobrepuso a una lesión que lo tuvo casi dos meses fuera de actividad y con dos cobros de penal perfectos llevó al conjunto mexiquense a su título número 12 de Liga MX.

No hay duda que esta Final será una de las más recordadas por la afición mexicana y es que dicho encuentro celebrado en la cancha del Estadio Nemesio Diez se extendió hasta los penales luego de empatar en el global 2-2.

Cabe destacar que con este campeonato los Diablos Rojos del Toluca alcanzaron en títulos de Liga MX al Club Deportivo Guadalajara, quien no prueba las mieles de gloria desde el 2017 cuando vencieron a la Final también a los Tigres en ese entonces dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti.

¿Qué exjugadores de Chivas salieron campeones en el Torneo Apertura 2025 con el Toluca

Son cuatro exjugadores del Club Deportivo Guadalajara que se convirtieron en Bicampeonatos del futbol mexicano con los Diablos Rojos del Toluca, empezando nada más y nada menos que por la figura: Alexis Vega, quie en la tanda de penales hizo valer su buen golpeo de pelota para vencer en dos ocasiones a Nahuel Guzmán. El segundo es Antonio “Pollo” Brisieño, quien también fue clave en este Bicampeonato, aunque a diferencia del “10”, él lo hizo entrando desde la banca y tras vivir momentos amargos en Verde Valle ahora es un histórico del balompié azteca.

El tercero es Jesús “Canelo” Angulo, otro futbolista importante en el esquema de Antonio Mohamed y que se le ha echado de menos en las Chivas, mientras que el cuarto es Juan Pablo Domínguez, quien tuvo un breve paso por la Liga Premier con el Rebaño Sagrado.

¿Cúantos títulos de Liga MX tiene cada equipo y en qué lugar se ubica Chivas?