Chivas se prepara para el inicio del Clausura 2026 y mañana volverá a los trabajos cuando inicie con la pretemporada. En medio de este contexto, dan a conocer que el mercado de pases podría dar una nueva alegría debido a que revelan desde San Luis que Eduardo Águila vuelve a ser opción para el Rebaño Sagrado.

No hay dudas de que el Guadalajara necesita un defensor central con calidad probada en el máximo nivel de la Liga MX. Especialmente porque en el recambio el Guadalajara tuvo que improvisar o sufrir con jugadores que no estaban a la altura de Diego Campillo o Miguel Tapias, el primer cambio del conjunto rojiblanco, para el tipo de estilo que quiere Gabriel Milito porque Daniel Aguirre tiene buena salida, pero falla al momento de defender, mientras que en el caso de Gilberto Sepúlveda es al revés.

Es por este motivo que Chivas busca centrales que estén a la altura de lo que exige el entrenador argentino para el Clausura 2026. Uno de los jugadores que se escucha es Daniel Aceves, futbolista de Pachuca. El otro zaguero que se vuelve a oír es el de Eduardo Águila, futbolista de Atlético de San Luis.

Águila podría volver a ser opción en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Karen Peña, insider del conjunto potosino, dio a conocer que el zaguero vuelve a ser una opción cercana para el Guadalajara. “Chivas busca un central y Águila es opción muy muy cercana”, reveló la periodista en su cuenta de X en el día de ayer. Cabe destacar que el pasado 9 de diciembre reportó que el defensor solo llegaría al Guadalajara si llegan con todo los billetes para llevárselo.

¿Qué jugadores ya cerró Chivas para el Clausura 2026?

De momento, Chivas hizo oficial la llegada de Brian Gutiérrez, futbolista que llegó el viernes a la mañana y fue ese mismo día. A su vez, se espera que en las próximas horas Ángel Sepúlveda vuelva a ser anunciado como nuevo futbolista del Guadalajara.