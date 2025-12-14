Chivas mañana volverá a los trabajos en Verde Valle cuando comience con las pruebas médicas y físicas de cara al inicio de la pretemporada para el Clausura 2026. En medio de este contexto revelaron que la directiva rojiblanca, conformada por Javier Mier y Alejandro Manzo, resolvieron no realizar compras de pánico.

Uno de los puntos más importantes que logró resolver Amaury Vergara es delegar, confiar y poner el dinero que se necesita para ir por jugadores importantes. De Ricardo Peláez para adelante solamente funcionó un jugador poco conocido y con poca cantidad de dinero invertido. Ese hombre es José Castillo, quien en la actualidad es pieza clave.

Con la llegada de Javier Mier a la dirección deportiva y Alejandro Manzo como mano derecha del Amaury, Chivas encontró un camino correcto en el mercado de pases de verano. Tras haber aprendido de malas experiencias, esta directiva del Rebaño Sagrado decidió llevar con calma el momento de cerrar las negociaciones y no caer a billetazos para llevarse un futbolista.

Chivas podría tener que pagar el doble para recuperar a Diego Ochoa.

“No hay prisa por fichar. Sí la búsqueda, pero tampoco es que van a llegar y despilfarrar y pagar 10 o 15 millones por un jugador. De hecho yo les podría decir que en Chivas se lo van a tomar con cierta calma al tema”, explicó Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Y agregó: “No quieren caer con compras de pánico donde al final andas agarrando lo que puedas a un sobreprecio. Quieren evitar eso totalmente en el equipo del Guadalajara. Están con la mente en sí, seguir reforzando, pero de una manera mucho más inteligente. Es lo que tuvieron que aprender a la mala ya en el pasado, en varias ocasiones. (…) Incluso si llega a demorarse un poco el tema de que alguien más llegue es por eso porque van a navegar en el mercado, van a ir viendo alternativas y encontrando posibilidades de que se adapten. Descarten que Chivas llegue a billetazos para querer llevarse a un jugador”.

¿Qué jugadores se rumorean para llegar a Chivas?

Los jugadores que aparecen en el radar de Chivas son Daniel Aceves, de Pachuca, e Iker Fimbres, canterano de Rayados de Monterrey. A su vez, en las últimas horas se dio a conocer que Eduardo Águila vuelve a ser opción para el Rebaño Sagrado.