La maldición de las constantes lesiones sobre José Juan Macías se mantiene vigente después de que hace unas semanas sufriera una nueva ruptura de ligamento cruzado anterior mientras representaba al equipo de Pumas, en donde se reveló el nuevo golpe bajo del conjunto felino contra el canterano de Chivas.

La realidad es que JJ había sorprendido a propios y extraños con el nivel que estaba retomando con la escuadra universitaria, en donde poco a poco estaba demostrando un mejor nivel y prueba de ello son los cuatro goles que había marcado en este semestre.

Sin embargo, el reportero de TUDN, Rodrigo Celorio, reveló que en breve se dará a conocer que el futbolista y los Pumas tomarán caminos separados, es decir, los felinos no renovarán al atacante pese a que estaba ayudándoles mucho con su actuación, decisión que ha desatado controversia.

“Lo de retirar yo no sé, esa decisión de José Juan no tengo conocimiento. Lo que sí sé es que va a venir un anuncio por parte del futbolista en donde dará a conocer que termina la relación laboral con Universidad Nacional. Me parece que después de esta lesión, había algunas cláusulas en el contrato, firmó por seis meses con opción a un año más.

“Le faltaban pocos minutos disputados, en tema de goles está empatado con Memo Martínez y Jorge Ruvalcaba. Con esta lesión, que fue un accidente y se le lesionó la rodilla.

“Al final me parece que Pumas estaba jugando las cartas con el contrato. El tema de José Juan fue por seis meses y Pumas tiene la voz mandante de decir sí o no, independientemente de la lesión“, concluyó el comunicador.

¿Cuántas lesiones de ligamento cruzado anterior ha sufrido JJ Macías?

Pese a que apenas tiene 26 años de edad, el delantero surgido de la cantera de Chivas tiene un extenso y delicado historial con las lesiones, en donde ha sufrido tres rupturas de ligamento cruzado anterior, dos las sufrió estando en el Guadalajara entre 2021 y 2022, mientras que ahora, con Pumas, sufrió la tercera.