Las Chivas de Guadalajara continúan con su preparación rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX, certamen para el que ya tienen dos fichajes asegurados como Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. Sin embargo, no se descartan nuevos refuerzos, aunque para eso el Rebaño debería cerrar algunas salidas que le permitan liberar masa salarial y hacer caja con jugadores que no entran en planes.

Uno de los casos más destacados es el de Alan Mozo, lateral derecho que supo ser referente en la plantilla y uno de los favoritos de la afición. El ex Pumas no está en la consideración de Gabriel Milito y la directiva busca darle salida, aunque su salario es un obstáculo para varios clubes de la Liga MX.

Osvaldo Rodríguez no entra en planes de Tigres y podría protagonizar intercambio por Alan Mozo (Imago7)

En ese sentido, el periodista Fernando Esquivel dio a conocer sobre un posible intercambio entre Chivas y Tigres, el cual tendría como protagonistas a Alan Mozo y Osvaldo Rodríguez, lateral izquierdo con pasado en León. “Los Agentes de ambos futbolistas se movieron en el mercado mexicano y han acercado a ambos laterales a cada equipo”, explicó en el reporte.

De acuerdo con esta información, aún no hay gestiones en curso, pues la primera intención fue acordar respectivos préstamos, aunque el Guadalajara exige que se trata de transferencias definitivas y que Tigres sea el que pague una cantidad extra en el intercambio. Mientras tanto, tanto Alan Mozo como Osvaldo Rodríguez no entran en los planes de sus respectivos entrenadores.

Chivas busca recambio en el lateral izquierdo

El hecho de que el Guadalajara esté interesado en Osvaldo Rodríguez da cuenta de las pocas opciones que tiene el entrenador en el lateral izquierdo, donde Bryan González se ha consolidado como titular indiscutido pero no tiene un relevo natural. De hecho, Milito ha utilizado a Miguel Gómez a perfil cambiado, y para esta pretemporada convocó a Jorge Guzmán, ex Atlas que viene de desempeñarse en ese rol con el Tapatío.