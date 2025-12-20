El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX será atípico debido al Mundial de 2026, pues los equipos que accedan a la Fiesta Grande la disputarán sin seleccionados mexicanos, por lo queCarlos Hermosillo cree que al Club Deportivo Guadalajara le irá mejor en el certamen que al América.

Ante la pregunta de quién tendrá mejor torneo, el histórico exjugador mexicano no dudó en mencionar en el programa “La Última Palabra” de FOX Sports México al equipo de Gabriel Milito, pues el de André Jardine sufrirá demasiado por la falta de sus elementos seleccionados.

“Yo creo, por tantos seleccionados que tiene América, me parece que Chivas. Yo creo que al América le puede afectar más. Yo creo que Chivas. Mantuvo al plantel y que de ahí se van dos (a selección), el “Tala” y el “Piojo””, mencionó.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado se está preparando con todo en Isla Navidad, Colima para el Torneo Clausura 2026, donde buscará superar lo hecho en el Torneo Apertura 2025, en el cual quedó eliminado en Cuartos de Final a manos de Cruz Azul.

Asimismo, la directiva del Club Deportivo Guadalajara sigue trabajando en el armado del plantel y se esperan dos refuerzos más tras la llegada de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

¿Qué jugadores fueron convocados para la pretemporada de Chivas?

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Sebastián Liceaga

•⁠ ⁠Robinho Romero

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Francisco Méndez

•⁠ ⁠Ángel Chávez

•⁠ ⁠Leonardo Jiménez

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Brian Gutiérrez

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Gael García

•⁠ ⁠Jorge Guzmán

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Ricardo Marín

•⁠ ⁠Sergio Aguayo