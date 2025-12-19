El Club Deportivo Guadalajara hizo oficial la contratación de Ángel Sepúlveda de cara al Torneo Clausura 2026 luego de llegar a un acuerdo econímico con la directiva de Cruz Azul. De esta manera, el “Cuate”, de 34 años de edad, vivirá su segunda etapa en Chivas.

El atacante mexicano se convirtió en el segundo refuerzo del Rebaño Sagrado para el Torneo Clausura 2026 tras la llegada de Brian Gutiérrez, así que los dos ya están bajo las órdenes de Gabriel Milito en Isla Navidad, Colima, donde el plantel tiene su pretemporada.

ÁngelSepúlveda llega a Verde Valle para cubrir la baja de Javier “Chicharito” Hernández, quien no fue renovado por la directiva, así como la inminente salida de Alan Pulido, pues tampoco entró en los planes del estratega argentino para el Torneo Clausura 2026.

“Encantado de volver. Sé que es la oportunidad que estuve trabajando todos esos, todo este tiempo. Sabía que podía llegar algún día, y después del esfuerzo, de nunca bajar los brazos, nos toca volver para hacer bien las cosas”, dijo el “Cuate” en entrevista con Chivas TV.

Ángel Sepúveda nunca ha sido campeón de Liga MX.

“El saber que que se me da esa segunda oportunidad, de saber que Ángel Sepúlveda puede hacer las cosas bien en Chivas, todo lo que dimensiona eso. Vengo con esa ilusión, estaba listo para este gran reto, disfrutarlo, trabajar día con día para entregar todos los resultados que todos queremos: poner a Chivas en lo más alto”, agregó.

Ángel Sepúlveda buscará con Chivas su primer título de Liga MX

Ángel Sepúlveda viene al Club Deportivo Guadalajara con sed de revancha, pues en su primera etapa, Torneo Apertura 2018, tuvo poca participación. Apenas disputó 10 compromisos entre Liga MX y Copa MX. Incluso, no fue considerado para jugar el Mundial de Clubes de ese año.

Y si bien, el “Cuate” ha vestido vairas camisetas del futbol mexicano, con ninguno de ellos fue campeón de Liga MX, solo de Copa MX y Concachampions, con los Gallos Blancos del Querétaro y Cruz Azul, respectivamente.