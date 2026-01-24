La portería de laSelección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 parece transitar por un periodo de calma, al menos desde la perspectiva de Javier Aguirre. El técnico del TRI mencionó en rueda de prensa que es una posición que no le genera mayor inquietud, pese a la amplia baraja de nombres que ha analizado en los últimos meses dentro de su proceso.

De cara al partido amistoso ante Bolivia, el “Vasco” confesó que Raúl “Tala” Rangel y Luis Malagón llevan ventaja en la carrera por consolidarse como opciones principales, gracias a su regularidad y al nivel mostrado tanto en sus clubes como en convocatorias recientes.

“La portería realmente no me preocupa. Hemos estado contemplando siete porteros distintos, es cierto y no voy a tapar el sol con un dedo, que “Tala” y Malagón van un paso por delante”.

Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca y con México como uno de los anfitriones, la competencia interna seguirá siendo clave, así que para el portero de Chivas, el reto será mantener el nivel y consolidarse como una de las piezas de confianza de Javier Aguirre.

Raúl Rangel tiene su boleto seguro para el Mundial de 2026.

¿Cuándo es el partido de Bolivia vs. México?

Luego de vencer por la mínima a Panamá, el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana será ante Bolivia este domingo 25 de enero en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TV Azteca, TUDN y ViX.