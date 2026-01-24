Chivas ya no se encuentra activo en el mercado de pases en cuanto a contrataciones, pues el plantel que disputará el Clausura 2026 prácticamente está definido. Sin embargo, la directiva rojiblanca continúa trabajando intensamente en varias salidas, siendo prioritarias las de Alan Pulido y Erick Gutiérrez, dos futbolistas con sueldos elevados que no entran en los planes deportivos de Gabriel Milito.

Ahora, todo apunta a que una de esas salidas podría estar muy cerca de concretarse. El periodista de TUDN, Gabriel Sainz, aseguró a través de su cuenta de Twitter que “un jugador de Chivas está viajando a Monterrey para ver una oferta con ellos”, lo que de inmediato encendió las alarmas en el entorno rojiblanco.

El principal candidato a protagonizar este movimiento sería Alan Pulido. Por un lado, Rayados de Monterrey necesita con urgencia un centro delantero ante la inminente salida de Germán Berterame al Inter Miami. Por otro, el propio Pulido publicó una fotografía a bordo de un avión, detalle que coincide plenamente con la información revelada por Sainz.

Pulido encajaría como una opción viable para Monterrey no solo por la necesidad inmediata de un 9, sino también porque no ocuparía plaza de No Formado en México. Además, ante la urgencia de Chivas por liberarse de su alto salario, el acuerdo podría darse sin costo de préstamo, limitándose únicamente a que Rayados cubra el sueldo del delantero.

La otra opción podría ser Erick Gutiérrez, pero él está más cerca de la MLS

Más allá de Pulido, Erick Gutiérrez también podría ser el jugador al que se refirió el periodista de TUDN, considerando que Monterrey busca reforzar su medio campo. No obstante, los reportes más recientes colocan al Guti mucho más cerca de la MLS, específicamente del LAFC, por lo que habrá que esperar para confirmar quién fue el futbolista que viajó y si finalmente se concreta su salida del Guadalajara.