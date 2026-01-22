Uno de los futbolistas que Chivas busca acomodar antes de que cierre el mercado de pases es sin duda Érick Gutiérrez. En medio de este contexto, dan a conocer que San Diego FC no fue el único que preguntó por el mediocampista rojiblanco, sino que además Los Angeles FC es otro de los interesados.

Que Gabriel Milito haya decidido cepillar a Guti fue una verdadera sorpresa porque era una buena alternativa desde el banco de suplentes. Sin embargo, el entrenador argentino reveló, sin decir el nombre, que hay ciertos jugadores que no toleran esperar una oportunidad en el banquillo.

En medio de este contexto, Chivas le busca acomodo porque Érick Gutiérrez es uno de los jugadores que más dinero gana en la plantilla rojiblanca. Por esta razón la directiva quiere venderlo o prestarlo para no hacerse cargo del cien por ciento de su salario.

Erick Gutiérrez podría regresar al Pachuca

Mientras se habla que Guti va a entrenar con la Sub-21 sale a la luz que en la MLS habría salido un nuevo interesado por él. “Dos nuevos equipos de la MLS se acercaron a las Chivas para preguntar sobre Erick Gutiérrez; uno de ellos es el LAFC. Mientras en México el Pachuca sigue en el. Intento por repatriar”, reveló Juan Manuel Figueroa en X.

El nuevo plan de Chivas con Érick Gutiérrez

Mientras se habla del interés desde la MLS, Villa Villa dio a conocer el nuevo plan de Chivas con Érick Gutiérrez. “Me puse a investigar y la situación está muy clara: Érick Gutiérrez podría quedarse en Guadalajara, pero se iría a trabajar y a ver si tiene registro y jugar con la Sub 21 de Chivas.

“Situación que no le convendría a nadie porque el futbolista se devaluaría más de lo que ya está tras darse a conocer que no entra en planes (…) Se puede quedar en Guadalajara porque tiene contrato por dos años más, pero no estaría en el primer equipo”, informó el periodista de Azteca Deportes en su canal de YouTube.